Inzaghi perde i pezzi: dopo Acerbi si FERMA un altro giocatore

Giornata molto sfortunata per l’Inter in termini di infortuni. Oltre alla notizia odierna degli accertamenti a cui si è sottoposto Francesco Acerbi dopo il problema fisico subito sabato a Verona, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi deve fare i conti con un altro guaio che si è abbattuto sulla sua squadra.

Durante l’allenamento odierno è risultato assente anche Davide Frattesi: il centrocampista ex Sassuolo sembrava poter essere un titolare nella gara di domani sera contro il Lipsia in Champions League ma questo stop cambia tutte le carte in gioco.

Per Frattesi nelle prossime ore verrà fatta ulteriore luce sulle sue condizioni per comprendere meglio le cause di questo stop e – se fosse necessario – stabilire un piano di recupero e una data di rientro in gruppo e poi in campo. Momento non semplice quindi per Inzaghi che rischia di vedere sfumare (almeno in parte) i calcoli sulla gestione delle energie fischi che aveva messo in atto nella ripresa al Bentegodi.