Infortunio Acerbi, l’esito degli esami: ecco quante partite salta

La partita di sabato a Verona è stata pressoché perfetta sotto molti punti di vista perché l’Inter è riuscita ad esprimere un gioco molto bello da vedere e ha segnato ben cinque reti in un solo tempo potendo quindi gestire le energie nella ripresa. In più, per la gioia di Simone Inzaghi e il portiere Yann Sommer, è arrivato un sempre soddisfacente clean sheet.

L’unica macchia di questa partita che ha fatto gioire il popolo nerazzurro è stata l’infortunio di Francesco Acerbi. Il difensore ex Lazio al 15′ della gara al Bentegodi è stato sostituito dal compagno di reparto Stefan De Vrij a causa di un dolore muscolare alla coscia destra.

Questa mattina Acerbi si è sottoposto agli esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano con lo staff medico nerazzurro. L’esito degli accertamenti non è stato dei migliori perché – come rende noto l’Inter stessa sul suo sito ufficiale – si evidenzia un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra.

Acerbi sarà quindi certamente indisponibile domani per la partita in Champions League contro il Lipsia e rischia di dover restare fermo anche per la trasferta di domenica a Firenze vista la cautela con la quale Inzaghi e i medici interisti trattano di solito questo tipo di infortuni. De Vrij sarà dunque chiamato agli straordinari con tre partite da disputare in una settimana.