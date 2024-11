Contro il Lipsia Inzaghi RIBALTA l’Inter: le mosse del tecnico

Dopo 10 punti in quattro partite di Champions League, frutto delle vittorie contro Arsenal, Young Boys e Stella Rossa più il pareggio sul campo del Manchester City, adesso l’Inter è attesa da due partite non semplici contro due avversarie tedesche come il Lipsia e il Bayer Leverkusen.

La prima sarà già domani sera contro il Lipsia di Marco Rose, una squadra che sta facendo molta fatica in Champions League e si trova infatti ancora ferma a quota zero punti dopo quattro turni. Per Simone Inzaghi sarà molto importante tentare di ottenere un altro successo prestigioso in questa campagna europea che ha visto l’Inter non subire ancora nemmeno un gol.

In caso di vittoria e di salita in classifica a quota 13 punti, come evidenzia quest’oggi Tuttosport, le chance per i nerazzurri di strappare un pass in anticipo per gli ottavi di finale di Champions League sarebbero molto alte. Dopo il doppio confronto con le due formazioni tedesche l’Inter giocherà ancora contro Sparta Praga e Monaco.

Inzaghi dopo la vittoria di sabato contro il Verona adesso sta pensando a diversi cambi di formazione per gestire al meglio le energie. Come riporta sempre il quotidiano piemontese, potrebbero esserci sette o anche otto cambi di formazione rispetto all’undici di partenza che si è visto al Bentegodi.

Tornano dal primo minuto Taremi, Lautaro Martinez, Calhanoglu, De Vrij, Pavard, Dimarco, Dumfries e forse anche Frattesi. Certi di vedersi confermare una maglia da titolare sembrano esserci solo Sommer, Bisseck e un centrocampista tra Barella e Mkhitaryan.