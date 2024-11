Inzaghi RITROVA Lautaro: il piano per gli ottavi di Champions

Si è ormai concluso il tempo per celebrare la netta vittoria dell’Inter a Verona perché oggi è già giornata di vigilia in merito all’importante gara di Champions League che attende Simone Inzaghi e i suoi ragazzi a San Siro. Domani, martedì 26 novembre, alle ore 21 al Meazza arriva il Lipsia in cerca ancora dei primi punti europei della sua stagione.

Per riuscire ad avere la meglio sulla formazione tedesca, Inzaghi avrà bisogno di tutti i suoi uomini migliori (e i tal senso la gestione delle rotazioni nel secondo tempo a Verona ha aiutato), compreso capitan Lautaro Martinez che non ha giocato sabato al Bentegodi per un attacco febbrile.

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il numero 10 nerazzurro è pronto a tornare in campo fin dal primo minuto perché ormai è guarito e si è già allenato regolarmente in gruppo assieme al resto dei compagni.

Inzaghi potrà quindi gestire al meglio tutti i suoi uomini e la coppia di attaccanti potrebbe essere composta da Taremi e proprio da Lautaro, stravolgendo quella che si è vista nell’ultimo turno di campionato. L’obiettivo dell’Inter rimane quello di arrivare tra le prime otto in classifica in Champions League e una vittoria domani con il Lipsia, in tal senso, può essere determinante.