Dove vedere Inter-Lipsia, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Lipsia in diretta TV e streaming

Dopo la gara di Serie A con il Verona, l’Inter torna a giocare in Champions League per la 5a giornata del girone. I nerazzurri possono avvicinarsi ulteriormente alla vetta della classifica e mettere sempre più in cassaforte la qualificazione diretta agli ottavi. Di fronte, il Lispia, ancora a 0 punti in classifica.

Il calcio d’inizio è previsto per martedì 26 novembre alle ore 21.

Probabili formazioni Inter-Lipsia

Queste le probabili formazioni di Inter-Lipsia:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Augusto; Taremi, Thuram. All. Inzaghi

LIPSIA (4-4-2): Gulacsi; Geertruida, Orban, Bitshiabu, Henrichs; Baumgartner, Haidara; Kampl, Nusa; Sesko, Openda. All. Rose

Informazioni utili per seguire Inter-Lipsia

Inter-Lipsia sarà trasmessa stasera alle 21 in diretta esclusiva da Sky Sport e sarà disponibile anche in 4K.

Inter-Lipsia, inoltre, sarà visibile sulla piattaforma Sky Go e sarà trasmessa in streaming anche da Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Lipsia in diretta insieme a voi!