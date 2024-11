INCUBO infortuni contro l’Inter: “Situazione non buona”

Dopo il grande successo contro il Verona, l’Inter si appresta ad affrontare un nuovo impegno di Champions League contro il Lipsia. Sarà il primo dei due scontri tedeschi dei nerazzurri, che il 10 dicembre andranno in trasferta in casa del Bayer Leverkusen. Le Aspirine, però, rischiano di arrivare all’appuntamento molto incerottate.

Nella sfida di Bundesliga di ieri, infatti, la squadra di Xabi Alonso ha perso per infortunio Frimpong e Terrier. Se per il primo non sembra essere troppo grave, stando alle parole del tecnico a Kicker, per l’attaccante francese, infortunatosi alla mano “la situazione non sarebbe buona”.

Due infortuni che vanno ad aggiungersi alle già preoccupanti assenze di Mukiele, Boniface e Hofmann. Un momento molto complicato per il Bayer Leverkusen e Xabi Alonso, con l’infermerie piena e tante sfide importanti da affrontare in poche setitmane.