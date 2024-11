Infortunio Acerbi, quante partite salta con l’Inter

Nuovo infortunio per Francesco Acerbi, che era rientrato in campo da titolare poco prima della sosta per Inter-Napoli. L’ex Lazio ha accusato una contrattura ai flessori della coscia destra nella gara contro il Verona, problema identico rispetto a quello di Roma-Inter del 20 ottobre scorso (ma alla coscia sinistra, in quel caso).

Non è semplice ipotizzare con certezza i tempi di recupero, ma sembra scontato che il difensore salterà almeno le gare contro Lipsia (martedì 26) e Fiorentina (domenica 1° dicembre). A prescindere dalla natura del problema, i nerazzurri useranno la massima prudenza, trattandosi del secondo infortunio in poco tempo e vista l’età del giocatore, che a febbraio compirà 37 anni.