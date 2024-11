Inzaghi prova l’Inter anti-Lipsia: la decisione su Lautaro e Calhanoglu

Ultime prove per l’Inter in vista del match di domani sera con il Lipsia, valido per la 5a giornata di Champions League. Inzaghi ha deciso di effettuare la rifinitura direttamente a San Siro; ed è stata l’occasione anche per provare l’undici titolare da mandare in campo.

Out Acerbi per infortunio, il tecnico sembra, invece, aver recuperato a pieno sia Calhanoglu, che Lautaro Martinez, entrambi presenti nella formazione provata. Al fianco del Toro, in avanti ci sarà Taremi, divenuto ormai uomo di coppa, alla quinta presenza da titolare su cinque gare.

In difesa, la novità rispetto alla sfida con il Verona sono De Vrij, inevitabilmente, e Pavard. Cambiano anche le corsie esterne, con il ritorno di Dumfries e Dimarco, mentre Zielinski dovrebbe prendere il posto di Mkhitaryan. Quasi sicura anche la presenza di Barella, dal momento che Frattesi si è allenato a parte.