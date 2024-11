Infortunio UFFICIALE dell’ultimo minuto: salta Inter-Lipsia

Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Lipsia, l’Inter ha ricevuto novità importanti sulle condizioni di Acerbi dagli esami strumentali. Il difensore non sarà della partita e, nella rifinitura di San Siro, Frattesi si è allenato a parte e anche lui potrebbe non essere a disposizione domani.

Una situazione complicata in casa nerazzurra, ma che si presenta molto simile nelle file dei tedeschi. Infatti, la lista degli infortunati, già nutrita, si è allungata ulteriormente. A dare forfait all’ultimo minuto Lukas Klostermann.

Il difensore non sarà a disposizione di Marco Rose per la trasferta di Milano a causa di problemi muscolari, come comunicato ufficialmente dal Lipsia sul proprio profilo X.