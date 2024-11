FOTO – Quarta divisa Inter: a SORPRESA è un tributo extra-calcio

Da quattro anni a questa parte, l’Inter non aveva più presentato una quarta divisa ufficiale da far indossare ai suoi calciatori in alcune partite per occasioni speciali. Questo campionato 2024/25 sembra invece essere destinato proprio a riportare nella squadra nerazzurra una quarta maglia da aggiungere alle altre già viste fin qui.

Secondo i primi leak divulgati dal sito specializzato FootyHeadLines, si tratterebbe di una divisa bianca con delle grafiche di diverse tonalità tra il verde e l’azzurro. La particolarità di questa maglia che la rende speciale è che riguarda uno speciale tributo per un evento sportivo che riguarda da vicino la città di Milano.

Lo stile della grafica impressa su questa maglia ricorda infatti il logo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina che si terranno a febbraio 2026 e che saranno un grande evento sportivo per tutta l’Italia ad esattamente 20 anni di distanza dall’ultima volta che questo genere di manifestazione si è svolto nel nostro Paese, a Torino per esattezza.

Di seguito le prime immagini che circolano in rete su questa nuova quarta divisa dell’Inter, in attesa dell’annuncio ufficiale della società: