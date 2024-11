Chi è Pinheiro, l’arbitro di Inter-Lipsia: non porta fortuna alle italiane

Giro di boa in Champions League per l’Inter in questa prima fase a girone unico: dopo quattro giornate i nerazzurri hanno raccolto un bel bottino pari a 10 punti e ora si apprestano a disputare le seguenti quattro partite, la prima delle quali sarà domani sera alle 21 contro il Lipsia.

In queste ore la UEFA ha reso note le designazioni arbitrali di questo turno di Champions League e anche della altre coppe europee. Per la sfida di San Siro tra Inter e Lipsia è stato scelto il profilo del direttore di gara portoghese Joao Pinheiro.

Non si tratta di un arbitro che rievoca ricordi “piacevoli” per le squadre italiane in termini di risultati, sebbene non abbia mai diretto una partita dell’Inter. Le altre squadre italiane che lo hanno trovato sulla sua strada sono state Milan (una sconfitta), Juventus (un pareggio), Bologna (una sconfitta) e Atalanta unica vincente in questo elenco. Solo la Dea ha quindi vinto con Pinheiro in quattro gare con italiane fin qui dirette nella sua carriera.

Il fischietto lusitano sarà coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia mentre per il ruolo di quarto ufficiale è stato designato Joao Goncalves. Infine al VAR ci sarà Tiago Martins e il suo assistente Alejandro Hernandez.