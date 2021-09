TS – Inzaghi inizia il conto alla rovescia: ecco quando rientreranno i nazionali

Il tecnico dovrà dosare le forze in vista del calendario intasato

Simone Inzaghi ha iniziato a contare i giorni che lo separano dal riabbracciare ad Appiano Gentile i suoi pupilli. I tanti calciatori dell' Inter impegnati con le qualificazioni mondiali sono infatti sempre più vicini al ritorno. Non potranno però tirare il fiato: dietro l'angolo ci sono già in arrivo le sfide contro Sampdoria e Real Madrid .

Tuttosport ha fatto un quadro generale sugli arrivi dei giocatori dell'Inter che, per forza di cose essendo tutti di nazionalità differenti, arriveranno scaglionati. I primi a rientrare nei ranghi saranno Calhanoglu , Dzeko (tenuto a riposo nell'amichevole della Bosnia di ieri), Skriniar , Perisic , Brozovic , De Vrij e Dumfries , che atterreranno in Italia mercoledì. Il giorno dopo sarà la volta degli italiani, Barella , Bastoni e Sensi . Infine sabato, a sole 24 ore dal match del Marassi contro la Sampdoria , rientreranno i 4 sud americani, Vidal, Correa, Lautaro Martinez e Vecino.

Insomma una situazione complessa e delicata, in cui Inzaghi dovrà scegliere bene le proprie mosse e come dosare le forze, così da non perdere punti in campionato e farsi contemporaneamente trovare freschi e pronti contro il Real Madrid.