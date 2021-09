Van der Meyde su Dumfries: “Vederlo all’Inter mi rende felice: è un guerriero”

L'ex "arciere" ha molta stima del nuovo arrivato

"Non può e non deve pesare l'ombra di Hakimi . Achraf è uno che può fare la finale delle Olimpiadi nei 100 metri. Dumfries ha caratteristiche differenti, può reggere il confronto, ma deve essere sé stesso. Tutti hanno i propri pregi e i propri difetti. Ma si impegnerà al massimo: non è tipo a cui piace perdere un duello od un confronto. Dopo la sosta inizierà la sua vera stagione".

Van der Meyde ha poi proseguito: "Io e lui siamo molto diversi, io ero molto più offensivo, davo il meglio come esterno in un attacco a 3. Lui non è il classico talento puro olandese, ma corre tanto, crossa bene e segna parecchio. Nel calcio moderno tra me e lui sicuramente scelgo lui. Oggi serve gente in grado di andare a mille. Per un olandese arrivare in Italia è un altro mondo, anche per la pressione. Sento spesso Dumfries per consigliarlo. L'Inter e Milano sono speciali, anche mezzo vuoto San Siro mette i brividi".