GdS – L’Inter lavora per rinnovare con Brozovic, la situazione

Trattativa al momento in stallo

E, come riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri stanno già lavorando per risolvere la questione prima che subentrino le tentazioni di ricchi club stranieri. Tuttavia al momento il rinnovo è in stallo. Brozovic, che è sempre stato un tipo particolare e un po' allergico ai discorsi sul rinnovo del contratto, vorrebbe infatti tra i 5 ed i 6 milioni a stagione, quanto percepito dal nuovo arrivo Calhanoglu. Marotta ed Ausilio però, dovendo anche rinnovare le altre stelle, vorrebbero andare al ribasso, partendo da 4 milioni a stagione per 4 anni, salendo poi con ricchi bonus all'obbiettivo del croato.