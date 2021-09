Inter, Inzaghi pronto a lanciare Dumfries: titolare contro il Real Madrid?

Il terzino olandese sta studiando intensamente per imparare in fretta l'italiano

Dopo aver provato le prime sensazioni in maglia nerazzurra per circa sei minuti nell'esordio stagionale dell'Inter contro il Genoa, la prima vera occasione dal primo minuto per Denzel Dumfries potrebbe arrivare in una delle sfide più importanti di questo avvio di stagione. In vista del match di mercoledì 15 settembre in Champions League contro il Real Madrid, infatti, Simone Inzaghi potrebbe scegliere di affidarsi proprio al terzino olandese, acquistato come erede di Achraf Hakimi la scorsa estate dal PSV Eindhoven.