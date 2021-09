GdS – Inter, Sanchez va di fretta: mercoledì atteso il ritorno in gruppo

L'attaccante cileno pochi giorni fa è tornato a lavorare con il pallone in campo

Confermando le ottime impressioni degli ultimi giorni in cui ha ripreso a lavorare in campo con il pallone, Alexis Sanchez prestissimo saàò pienamente a disposizione di Simone Inzaghi. Il centravanti cileno, infatti, a partire da questo mercoledì dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo insieme ai compagni. La mancata convocazione della selezione cilena in questa pausa ha dato al Niño Maravilla la possibilità di non affrettare il recupero e di rispettare con grande attenzione il percorso di riabilitazione stilato dallo staff medico nerazzurro e dal professor Cugat che da anni lo segue.