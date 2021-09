TS – Gli occhi dell’Inter su Lorenzo Lucca. Chi è il nuovo Luca Toni esploso nel Palermo

Profilo molto interessante quello seguito dagli osservatori nerazzurri

Antonio Siragusano

Chiuso un mercato che ha visto l'Inter grande protagonista sia sul fronte delle uscite che delle entrate, il lavoro per i dirigenti nerazzurri non si è comunque concluso. Piero Ausilio e il suo team, infatti, stanno già osservando nuovi possibili talenti sui quali scommettere per il futuro. In particolare, un nome che piace ha fatto schizzare l'interesse degli osservatori del club nerazzurro è quello di Lorenzo Lucca, centravanti classe 2000 di proprietà del Pisa dopo essere stato prelevato in estate dal Palermo per un investimento importante pari a 2 milioni di euro.

Proprio in rosanero il ragazzo transitato nelle giovanili del Torino si era messo in mostra nello scorso campionato di Serie C, mettendo a segno ben 13 reti in 27 partite. Accostato a Luca Toni sia per l'esultanza che per il fisico possente e i 210 centimetri di altezza, a Palermo aveva fatto esplodere la fantasia dei tifosi siciliani che gli avevano assegnato una serie di soprannomi divertenti: da 'Lucca-himovic' a 'Lucca-ndowski', per chiudere con l'immancabile e scontato 'Lucca Toni'.

Adesso, secondo le informazioni raccolte da Tuttosport, l'attaccante sarebbe entrato nel mirino del ds dell'Inter Ausilio. Nel match giocato contro l'Alessandria alla seconda di campionato quest'anno, in cui Lucca da subentrato ha messo a segno una doppietta decisiva per il suo Pisa, era infatti presente anche un osservatore nerazzurro. Un avvio di stagione strepitoso che gli ha consentito di raggiungere l'Under 21 di Paolo Nicolato e che domani potrebbe regalargli l'esordio in maglia azzurra nel match contro il Montenegro.