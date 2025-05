Inzaghi cambia idea sul ritiro: l’Inter rimane ad Appiano

Stiamo per entrare nelle ultime 48 ore prima di quel fischio d’inizio che terrà col cuore sospeso per almeno 90 minuti tutti i tifosi dell’Inter. La partita più importante dell’anno, l’occasione per Simone Inzaghi ed i suoi ragazzi di prendersi una rivincita su Istanbul a due anni di distanza e poter coronare il sogno di alzare il trofeo più ambito in Europa.

Una partita che, giustamente, il tecnico sta preparando nei minimi dettagli insieme al suo staff, con l’intento di non tralasciare nulla davanti ad un super avversario come il Psg. Anche per questa ragione, come riferito sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, nelle scorse ore è arrivata la decisione da parte dello stesso Inzaghi di cambiare programma prima della partenza.

Contrariamente al piano iniziale, l’Inter entrerà in ritiro già da questa sera: calciatori e staff rimarranno a dormire ad Appiano Gentile subito dopo l’allenamento in programma nel pomeriggio. Così facendo, in virtù della partenza fissata domattina per Monaco, la squadra potrà riposare qualche ora in più, evitando il traffico nel tragitto dal centro sportivo alle rispettive case.

Per il resto è tutto confermato: l’Inter arriverà in Baviera poco prima dell’ora di pranzo, mentre nel pomeriggio alle 16.45 vi sarà in programma la conferenza stampa di Simone Inzaghi, prima della rifinitura sul prato dell’Allianz Arena fissata per le 17.30.