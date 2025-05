“Ti ho lasciato fare gol”: frase SHOCK di Mina a Lukaku

Clamoroso quanto riportato da Dazn nell’ultimo episodio stagionale di Bordocam. Il contenuto, dedicato ai 90 minuti che hanno deciso lo scudetto tra Como-Inter e Napoli-Cagliari, ha riferito una frase che ha generato parecchio scalpore tra i tifosi nerazzurri in riferimento a quanto pronunciato da Yerry Mina all’indirizzo di Romelu Lukaku in seguito al gol del 2-0 del belga.

Il difensore del Cagliari, dopo aver incassato la seconda rete, si è avvicinato all’ex interista per chiedergli la maglia a fine gara. Lukaku, però, si è rifiutato, spiegando: “Ne ho una e basta”. A quel punto, il colombiano ha insistito: “Dai, oh, ti ho lasciato fare gol”. Un’espressione che ha fatto arrabbiare non poco i tifosi dell’Inter e che alimenta sospetti sull’atteggiamento adottato dal colombiano nella gara scudetto di Napoli.