Perché Inzaghi punta su Taremi TITOLARE in Inter-Lazio

L’avventura di Mehdi Taremi all’Inter non ha avuto la parabola che in molti si sarebbero aspettati. Dopo un buon inizio di precampionato, infatti, l’iraniano è stato subito vittima di problemi fisici che ne hanno condizionato l’inserimento e la stagione. Dopo tante prestazioni deludenti, solo nelle ultime settimane l’attaccante sembra essersi ripreso.

La gara di ritorno contro il Barcellona è stata la svolta in questo senso. Taremi è entrato in campo con lo spirito giusto, sacrificandosi difensivamente su Yamal e fornendo l’assist decisivo per Frattesi. Pochi giorni dopo a Torino si è ripetuto, procurandosi un calcio di rigore.

Una risveglio primaverile, anche un po’ inaspettato, che Inzaghi non vuole sciupare, vista anche l’assenza di Lautaro Martinez in Inter-Lazio. Per questo motivo, come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico crede in Taremi nel primo minuto, con la speranza che il momento positivo continui e che l’attaccante possa migliorare ancora. Magari trovando anche il primo gol su azione in Serie A.