Isla: “Vidal un idolo: nella vita si diverte, ma in campo è il migliore. Sanchez? Mentalità vincente”

Mauricio Isla, centrocampista del Flamengo, ai microfoni di Canal 31 parla delle dinamiche inerenti alla Nazionale cilena e di quanta importanza abbia il numero 22 dell’Inter Arturo Vidal. Non mancano dichiarazioni al miele anche per un altro nerazzurro, il suo connazionale Alexis Sanchez.

Queste le parole su Vidal: “E’ un giocatore che ha la capacità di passare sui cavalli il giorno prima della partita ed essere comunque il migliore in campo. Credo sia il migliore della rosa insieme a Bravo. Io quando gioco sono nervoso, lui no: esce, beve e si diverte, ma nonostante tutto è il migliore. Lo considero un idolo”.

Invece su Alexis Sanchez: “Gli voglio bene: litighiamo raramente e nel caso lo facciamo solamente per due giorni. Io gli dico sempre di divertirsi in campo, ma lui solitamente risponde che non può, soffre quando la Nazionale non vince. Ci ha messo tanto per diventare quello che. Alexis vuole essere sempre il migliore. Ha una grande mentalità”.

