Italia-Polonia, sono 28 i convocati di Mancini per la gara

Questa sera scenderà in campo l’Italia di Roberto Mancini, che sta seguendo questa pausa per le nazionali a distanza a causa della sua positività al Coronavirus, contro la Polonia. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida e dovrà fare a meno delle assenze di Bonucci, Chiesa, Immobile, Biraghi, Castrovilli e anche Roberto Gagliardini che a causa di un tampone dubbio ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale.

Questa la lista completa dei convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Davide Calabria (Milan), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Luca Pellegrini (Genoa), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Stefano Okaka Chuka (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

