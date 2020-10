Iuliano sull’Inter: “Ha fatto un grande mercato, Conte l’arma in più per lo Scudetto”

Mark Iuliano, ex difensore bianconero indelebile nei ricordi dei tifosi nerazzurri più “anziani” per il famigerato scontro in area di rigore con Ronaldo nel ’98, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it del mercato dell’Inter.

Iuliano ha dichiarato: “La Juve si è rinforzata con Chiesa, ma l’Inter ha fatto dei grandissimi colpi in questa sessione di mercato. Hakimi e Vidal su tutti, sono due giocatori che potranno veramente fare la differenza, sia per il carisma che per la caratura tecnica. Credo sia un bene che calciatori di questo calibro vengano in Italia, arricchiscono parecchio il nostro campionato”.

L’ex calciatore ha poi proseguito: “I nerazzurri possono lottare fino alla fine, la società ha finalmente messo a disposizione di Conte una rosa molto completa e competitiva. Hanno fatto un ottimo mercato. E poi per la lotta Scudetto l’arma in più ce l’ha in panchina: con uomini come Conte hai sempre una marcia in più rispetto agli altri”.

