INTERISTI ON THE ROAD – Esposito brilla alla Spal ma non basta. Bene Candreva, giornata no per Dimarco

Da Candreva a Dimarco: la dirigenza dell’Inter ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità. Tra gli altri ci sono anche i talenti Sebastiano Esposito, in prestito alla SPAL, e Lucien Agoumé, allo Spezia. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

CANDREVA – L’esterno italiano si conferma un buonissimo acquisto per la Sampdoria. Schierato ancora una volta titolare dai blucerchiati, Candreva ha fornito un’altra importante prestazione nella vittoria contro la Fiorentina. E’ anche andato vicino al primo gol stagionale, bloccato dal palo.

DIMARCO – Novanta i minuti giocati dall’ala sinistra italiana con il suo Hellas Verona. Il Parma però, nell’ultima giornata giocata in Serie A, si è dimostato più forte, battendo i veneti per 1-0. Non una prestazione brillanti da parte di Dimarco, ammonito nel corso della gara.

SALCEDO – Circa 30 minuti per lui in Parma-Hellas Verona. Non riesce a brillare e ad aiutare la propria squadra in difficoltà.

ESPOSITO – Esordio da titolare in Serie B per il talentissimo di casa Inter. A Ferrara l’inizio è sicuramente incoraggiante: gioca una grande partita andando subito vicino al gol dopo appena 10 minuti ed aiutando spesso i compagni di squadra anche in fase di non possesso. E’ uno dei protagonisti del match come quando, dopo 33 minuti, sfiora un gol capolavoro con un sinistro a giro che fa la barba al palo.

GLI ALTRI – Valentino Lazaro out per infortunio; Lucien Agoumé non utilizzato in Milan-Spezia; Andrew Gravillon non utilizzato in Metz-Lorient; Thomas Schirò impiegato per 64 minuti in Pro Sesto-Carrarese; Brazao non utilizzato in Albacete-Real Oviedo; Rigoberto Rivas non convocato per Reggina-Pescara; Facundo Colidio impiegato per 22 minuti in Sint-Truiden-Kortijk.

