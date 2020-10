Nazionale – Riposo e niente amichevole con la Costa d’Avorio per Lukaku

Questa domenica ci sarà lo stop per le nazionali e la Serie A, così come gli altri campionati, non scenderà in campo. Molti calciatori dell’Inter sono partiti per rispondere alla chiamata delle Nazionali, tra questi Romelu Lukaku con il suo Belgio. Come riporta L’Avenir.net, l’attaccante belga non prenderà parte all’amichevole con la Costa d’Avorio in programma a Bruxelles nella serata di giovedì.

L’attaccante dovrebbe arrivare in Nazionale mercoledì per preparare le gare con Inghilterra e Islanda, previste per l’11 ottobre e il 14 ottobre. Il belga riposerà qualche giorno dopo il tour de force dell’avvio di stagione con le tre gare per i nerazzurri. Questi i calciatori presenti al centro sportivo Tubize e quelli che invece lo raggiungeranno nei prossimi giorni:

I giocati presenti oggi oggi: Mignolet, Van Crombrugge, Roef, Mechele, Bornauw, Vanheusden, Boyata, Castagne, Saelemakers, Kayembe, Dendoncker, Vanaken, Trossard, Doku, Verschaeren, Lukebakio, Batshuayi, Origi, Benteke.

Gli assenti: Courtois, Vertonghen, Alderweireld, Denayer, Meunier, Witsel, Tielemans, Praet, De Bruyne, Carrasco, Courtois, Chadli, Mertens, Lukaku.

