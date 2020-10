UFFICIALE – Giudice Sportivo, arriva la squalifica per Sensi ed Immobile: i dettagli

Durante Lazio-Inter sono stati espulsi sia Ciro Immobile che Stefano Sensi. Entrambi, infatti, sono stati mandati sotto la doccia in anticipo dall’arbitro a causa di una manata inflitta rispettivamente ad Arturo Vidal e a Patric. Ora, a terza giornata conclusa, è stata ufficializzata anche la decisione del Giudice Sportivo in merito alla loro squalifica: ecco qui di seguito i dettagli.

Squalifica per una giornata effettiva di gara ed ammenda di 10.000 euro per entrambi i calciatori, le cui azioni sono state incasellate nella “condotta gravemente antisportiva”. Il nostro centrocampista, quindi, dovrà saltare il derby contro il Milan in programma per sabato 17 ottobre.

