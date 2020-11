Jiangsu Suning campione di Cina, arrivano i complimenti dell’Inter: “Zhang ha mantenuto la promessa”

Arriva il primo storico successo per lo Jiangsu Suning. Poche ore fa il club di Zhang Jindong ha battuto 2-1 nella finale playoff il Guangzhou Evergrande dopo che l’andata era terminata 0-0 e si è laureato campione di Cina. La vittoria della squadra cinese è fortemente targata Inter, sia per la figura di Zhang – presidente del club – sia per gli ex nerazzurri Joao Miranda ed Eder, autore anche della prima rete.

L’Inter attraverso i propri profili social su Weibo e su Twitter non ha atteso a complimentarsi con lo Jiangsu per lo storico traguardo, e per i due ex giocatori. In particolare su Weibo il club nerazzurro ha voluto ricordare la promessa del presidente Zhang del 2017, quando annunciò che entro tre anni sarebbero arrivati i trofei.

