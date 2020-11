Zhang: “Una grande stagione per lo Jiangsu Suning. E’ un nuovo inizio per il club”

Con il 2-1 nella finale di ritorno playoff lo Jiangsu Suning si è laureato campione di Cina per la prima volta della sua storia. Il club del presidente Zhang Jindong con le reti di Alex Texeira ed Eder hanno avuto la meglio sullo Guangzhou Evergande. Un vittoria, dunque, fortemente marcata Inter.

Ai microfoni di PP Sport Zhang Jindong ha espresso tutta la gioia per il grande traguardo: “Con la vittoria del campionato dello Jiangsu Suning si apre una nuova storia per lo sviluppo della società. Se ci guardiamo indeitro questa vittoria ha un significato storico e sarà ricordata come una grande stagione. Ora questo è l’inizio e non una fine. In futuro dobbiamo sempre lottare per i primi posti e promuovere lo sviluppo del calcio cinese”.

