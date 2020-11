Rueda risponde all’Inter: “Voglio rispetto per i nostri medici. Sanchez si trascina un problema ma nulla di complesso”

Un altro stop per Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter – come anticipato dalla nostra redazione – ha finito anzitempo l’allenamento di ieri a causa di un affaticamento muscola ed oggi si è sottoposto agli esami clinici per scongiurare infortuni più seri. Il club nerazzurro ha subito voluto rassicurazioni ed oggi il ct del Cile Reinaldo Rueda ha fatto il punto.

Ecco le sue parole in conferenza stampa raccolte da AS Chile: “Alexis si trascina un fastidio. Ieri è uscito per prevenzione e oggi è stato valutato alla Meds Clinic. Ogni situazione complessa è esclusa. Oggi ci alleneremo e vedremo come risponde per prendere una decisione in vista della sfida contro il Perù. Il reparto medico si prende cura di lui, non rischieremo la sua situazione fisica. Inter? Con tutto il rispetto per le istituzioni europee, vorrei che rispettassero i nostri medici. Se posso essere orgoglioso di qualcosa, è dello staff medico di questa Nazionale. Sono di alto livello. Dobbiamo rispettarci a vicenda. Non è l’era coloniale, devo essere chiaro su questo”.

