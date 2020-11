Nazionali – L’Italia U21 non sbaglia sul campo dell’Islanda, solo 10′ per Pinamonti

Una vittoria importantissima per la classifica quella di oggi per l’Italia U21 sul campo dell’Islanda. I ragazzi di Nicolato vincono un match ostico per il valore degli avversari e soprattutto per la difficoltà della trasferta: affrontare gli islandesi in casa loro non è mai facile.

Il grande protagonista è sicuramente Tommaso Pobega. L’attaccante dello Spezia è in un momento di forma straordinario, e dopo le reti alla Juventus ed al Benevento in campionato, oggi firma una doppietta fondamentale per la sua nazionale all’esordio assoluto con la maglia azzurra. Per il giocatore dell’Inter Andrea Pinamonti solo 10 minuti in campo, entrato all’80’ al posto di Scamacca.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<