Julio Cesar: “Da Onana a Sommer, una cosa mi ha sorpreso”

Dopo essersi soffermato sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi e sulle possibilità di vincere la Champions League, Julio Cesar ha ovviamente trattato anche il tema portieri in casa nerazzurra. Questo il pensiero del brasiliano sull’avvicendamento della scorsa estate fra André Onana e Yann Sommer.

“Sommer mi ha stupito positivamente, è una sicurezza. Veniva dopo Onana, un portiere che aveva cambiato l’Inter col suo modo di far partire l’azione dal basso. Sommer ha preso il suo posto con semplicità, del resto non si passa al Bayern per caso: sostituire Neuer non è da tutti. Per le qualità che ha, Sommer è venuto fuori tardi: nel calcio capita, o forse, semplicemente non si è guardato nella giusta direzione…”.

I meriti sono da condividere fra lo svizzero e la difesa nerazzurra: “La difesa interista è un muro e applica in maniera perfetta un sistema di gioco che le permette di rischiare poco, ma la bravura di un portiere da top team sta nella capacità di restare concentrato e farsi trovare pronto quando riceverà dei tiri. Succederà poche volte, ma succederà, e lì ti giochi la vita. Mou prima della partita mi guardava negli occhi e mi dava la giusta carica: “Mi servi per due interventi, non di più…““.