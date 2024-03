Valentin Carboni, l’Inter ha fissato il prezzo. “Via solo per questa offerta”

L’Inter continua a monitorare la crescita di Valentin Carboni al Monza. L’argentino classe 2005 è stato ceduto questa estate in Brianza con la formula del prestito secco e fino ad ora ha totalizzato 20 presenze in Serie A, con 2 gol e 4 assist, per un’avventura complessivamente positiva. Fra qualche mese, i nerazzurri prenderanno una decisione sul suo futuro: Carboni potrebbe diventare anche la quinta punta per il 2024-25.

Marotta e Ausilio, tuttavia, prendono in considerazione ogni scenario e – come riporta Tuttosport – non si possono escludere (anzi, sono probabili) nuove offerte in estate per l’acquisto del talentuoso argentino cresciuto nel vivaio nerazzurro. A gennaio l’Inter ha respinto le proposte di West Ham e Fiorentina, le quali hanno messo sul tavolo rispettivamente 14 e 20 milioni di euro. Significa che, a maggior ragione dopo l’ulteriore crescita del ragazzo in questi mesi, i nerazzurri prenderanno in considerazione soltanto offerte che superino i 25 milioni di euro. Una cifra definita dal quotidiano torinese come “indecente“, ma che forse non basterebbe ad accontentare le richieste di Viale della Liberazione.