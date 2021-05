LIVE – Juventus-Inter 2-1, espulso Bentancur: bianconeri in dieci

Segui in tempo reale la cronaca del match della 37esima giornata di Serie A dell'Allianz Stadium

E' tempo di Derby d'Italia! Siamo finalmente pronti per il via di Juventus-Inter, match della penultima giornata del campionato di Serie A 2020/21 in cui potrebbe decidersi il destino europeo della squadra allenata da Andrea Pirlo. Reduce dallo scudetto appena vinto e senza alcun tipo di pressione, la formazione di Antonio Conte cercherà dunque di mettere i bastoni fra le ruote alle speranze Champions League dei bianconeri. Potrete seguire tutta la partita grazie alla cronaca testuale di Passione Inter in diretta.