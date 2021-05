Juventus-Inter, Lukaku da record: eguagliati Icardi, Meazza e Nyers

Nuovo record per l'attaccante belga di Conte

Romelu Lukaku nella storia dell'Inter. L'attaccante belga, con la rete realizzata contro la Juventus , ha raggiunto quota 23 gol in campionato, scrivendo un altro record.

Come riportato da Opta infatti Lukaku diventa così il 4° giocatore nella storia dell'Inter a segnare almeno 23 gol in due stagioni consecutive in Serie A, dopo Mauro Icardi, Stefano Nyers e Giuseppe Meazza.