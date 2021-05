Juventus-Inter, Lukaku non sbaglia mai: il clamoroso record dagli 11 metri

Si tratta del 15esimo sigillo dagli 11 metri per Lukaku con la maglia nerazzurra

Romelu Lukaku non tradisce l'Inter. Ancora una volta, l'attaccante belga nerazzurro, è rimasto glaciale dagli undici metri, realizzando il momentaneo gol del pareggio nel derby d'Italia contro la Juventus e rispondendo così al gol di Ronaldo. Si tratta del 15esimo sigillo dagli 11 metri per Lukaku con la maglia nerazzurra. Una sicurezza totale per Conte e per l'Inter.