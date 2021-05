Juventus-Inter, cartellino giallo per Darmian: salterà l’Udinese. Stagione finita per il jolly di Conte

Il laterale azzurro non sarà disponibile per l'ultima partita di campionato

Stagione finita per Matteo Darmian. Il laterale azzurro di Conte, diffidato, ha rimediato un cartellino giallo, durante il Derby d'Italia tra Inter e Juventus, nell'azione del penalty concesso in favore dei bianconeri. L'ex Manchester United non sarà dunque disponibile per Inter-Udinese, ultimo match del campionato nerazzurro.