Juventus-Inter, traguardo speciale per Handanovic: eguagliato il record di Zenga

Lo sloveno è come Zenga il portiere con più presenze in A con l'Inter

Traguardo speciale per Samir Handanovic . Il capitano dell'Inter, schierato titolare da Conte nel Derby d'Italia contro la Juventus , colleziona oggi la 328esima presenza con il club nerazzurro in Serie A.

Come riportato da Opta, Handanovic eguaglia così Walter Zenga come portiere con più presenze in A con la maglia dell’Inter. Ecco il dato: