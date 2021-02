Juventus-Inter, Gagliardini (Inter TV): “Saremo coraggiosi, abbiamo le carte in regola per ribaltarla”

Oltre alla rivalità storica che separa da sempre i rispettivi popoli, questa sera Juventus e Inter si giocheranno qualcosa di molto più grande. In palio, infatti, c’è l’accesso alla finale di Coppa Italia, un torneo che soprattutto la formazione nerazzurra considera importante per poter tornare al successo dopo quasi dieci anni di astinenza. La squadra che uscirà vincitrice dallo scontro di questa sera – tenendo conto l’1-2 dell’andata in favore dei bianconeri – se la dovrà vedere con una tra Atalanta e Napoli, dall’altra semifinale in programma domani sera.

Nel frattempo, vi proponiamo le parole di Roberto Gagliardini rilasciate ai microfoni di Inter TV all’arrivo della squadra allo Stadium di Torino: “Sarà un’Inter coraggiosa, che lotterà su tutti i palloni per mettere in difficoltà la Juve. Sarà una partita difficile, ma l’abbiamo preparata bene. Juve attendista? Non penso, è una squadra d’esperienza e sa come affrontare queste partite, anche se nelle ultime due partite siamo stati noi a condurre di più il gioco. Oggi è una partita difficile, ma abbiamo le carte in regola per poterla portare a casa”.

COPPA ITALIA, L’INTER VOLA IN FINALE SE… >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi