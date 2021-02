Juventus-Inter, le formazioni UFFICIALI: fiducia in Eriksen, a sinistra rilanciato Darmian

In attesa del fischio d’inizio fissato per le 20.45, sono appena state comunicate le scelte di Andrea Pirlo e Antonio Conte per quanto riguarda le formazioni ufficiali di Juventus-Inter. In riferimento alla formazione nerazzurra, confermate le indiscrezioni circolate durante l’arco di tutta la giornata sulla presenza a sorpresa di Christian Eriksen dal primo minuto. Altra novità tra le fila della squadra interista è Matteo Darmian, preferito sulla corsia di sinistra ad Ashley Young e Ivan Perisic. In attacco Lautaro Martinez e Lukaku tornano a giocare dal primo minuto insieme.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS-INTER

JUVENTUS (4-4-1-1): 77 Buffon; 13 Danilo, 28 Demiral, 4 De Ligt, 12 Alex Sandro; 16 Cuadrado, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 44 Kulusevski; 7 C. Ronaldo.

A disposizione: 1 Szczesny, 31 Pinsoglio, 3 Chiellini, 9 Morata, 14 McKennie, 19 Bonucci, 22 Chiesa, 36 Di Pardo, 37 Dragusin, 38 Frabotta, 51 Peeters

Allenatore: Andrea Pirlo.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 36 Darmian; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 15 Young, 33 D’Ambrosio, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

SQUALIFICATI: Vidal, Sanchez (I).

DIFFIDATI: Brozovic, Eriksen, Ranocchia, Skriniar, Young (I); Alex Sandro, Arthur, Bentancur, Bernardeschi, Chiesa, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Demiral, Morata, Rabiot (J).

Arbitro: Mariani.

Assistenti: Bindoni, Paganessi.

Quarto Uomo: Chiffi.

VAR: Valeri.

Assistente VAR: Giallatini.

COPPA ITALIA, L’INTER VOLA IN FINALE SE… >>>

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi