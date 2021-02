Il messaggio della Curva Nord alla squadra: “Scrivete la storia, vi chiediamo il fuoco negli occhi”

Se Juventus-Inter è già per sua natura una partita diversa da tutte le altre, figuriamoci nel match di questa sera tra le due formazioni in cui in palio ci si gioca l’accesso alla finale di Coppa Italia. Dopo la sconfitta per 1-2 dell’andata, la formazione di Antonio Conte – spinta dalla carica emotiva della propria tifoseria – cercherà di fare l’impresa e ribaltare il risultato per proseguire un percorso sino a questo momento assolutamente positivo. Andiamo a vedere dunque il messaggio che la Curva Nord ha voluto mandare pochi minuti fa a tutta la squadra.

Questo il comunicato dei tifosi diffuso sui social: “Questo è il testo del messaggio inviato a tutta la squadra e al Mister… Avanti Curva Nord… Guai ai vinti. Oggi vi chiediamo di scrivere la storia. Non ci interessa come, ma la Juve va eliminata. Vi chiediamo ardore, il fuoco negli occhi. Vogliamo che il popolo nerazzurro torni a sognare. Vogliamo che i vostri nomi siano per sempre legati ad eterne emozioni. Giocatori e tifosi siano – una volta ancora – una cosa sola, un unico destino. L’Inter ha bisogno di VOI”.

