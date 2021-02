Juventus-Inter, Guarin (InterTV): “Stasera servirà tanto cuore per fare la differenza. La vittoria del 2012? Bellissima sensazione”

L’ultima e unica vittoria allo Juventus Stadium dell’Inter risale al 3 novembre 2012. Quella sera i nerazzurri di Stramaccioni si imposero per 1-3 grazie alla doppietta di Milito e la rete di Palacio, e tra i migliori in campo ci fu anche Fredy Guarin, centrocampista colombiano rimasto all’Inter fino al 2016.

Proprio quest’ultimo è intervenuto a InterTV per dire la sua sul match di ritorno di Coppa Italia che sta per cominciare a Torino. Ecco le sue parole: “Juve-Inter è sempre una gara speciale. Ricordo che noi quando affrontavamo i bianconeri eravamo sempre molto uniti, c’era forza e allegria nel gruppo. In queste gare serve soprattutto tanto cuore. Quando si ha problemi tattici o tecnici durante la partita è il cuore che fa la differenza. La gara del 2012? Ricordo che ho tirato da fuori e poi ha fatto gol Milito, lo ricordo come se fosse ieri, che bella sensazione!”

Poi una battuta sul centrocampista moderno, che nell’Inter di oggi risponde al nome di Niccolò Barella: “Serve sicuramente avere un buon fisico e visione di gioco. Bisogna sapere anche difendere e poi attaccare. A me piace tanto andare in attacco e calciare e stare vicino alla porta”.

Infine il pronostico su stasera: “L’Inter ha fiducia ed esperienza, ci sono giocatori importanti con carattere da campioni. E poi ha un’allenatore che è un vincente, si vede che tutti i giocatori fanno quello che il mister gli chiede: lottare sempre fino alla fine”.

