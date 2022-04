Juventus-Inter, Inzaghi sorride: torna Brozovic! Pochi dubbi su de Vrij

Il centrocampista croato torna finalmente a disposizione dopo aver saltato le ultime due di campionato

L'Inter torna finalmente ad abbracciare Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato domenica sera sarà a Torino nuovamente in campo, per la gioia di Simone Inzaghi che del suo uomo davanti alla difesa proprio non riusciva a farne più a meno. Il croato è probabilmente il calciatore più importante nello scacchiere del tecnico nerazzurro, sicuramente l'unico che all'interno della rosa non ha altri sostituti nel suo ruolo.

Come riportato questa mattina su tutti i principali quotidiani sportivi in Italia, Brozovic nel derby d'Italia dell'Allianz Stadium scenderà regolarmente in campo davanti alla difesa. Ieri è tornato infatti a lavorare parzialmente in gruppo e pare che non abbia più accusato alcun fastidio al polpaccio. Peraltro sarà la prima volta che il regista croato scenderà in campo dopo aver siglato ufficialmente il rinnovo del contratto con l'Inter lo scorso 23 marzo.

C'è meno ottimismo invece sulle condizioni di Stefan de Vrij. Anche lui, come Brozovic, si era infortunato nella gara di Champions League di Anfield contro il Liverpool. Nel suo caso si trattava di una distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra, con tempi di recupero leggermente superiori a quelli del croato. Le condizioni dell'olandese sono i netto miglioramento e potrebbe rientrare in extremis tra i convocati, mentre è quasi da escludere un suo impiego in campo dal primo minuto.