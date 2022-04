TS – Inter, attacco stravolto: Lautaro sblocca l’arrivo di Dybala? Il Tottenham ci riprova

Il club nerazzurro potrebbe essere costretto a sacrificare un altro dei suoi big per sbloccare il mercato

Antonio Siragusano

Sulla falsariga della scorsa estate, quella in arrivo in casa Inter potrebbe ancora costringere il club nerazzurro a qualche sacrificio sul mercato. La situazione economica della società è nettamente migliorata rispetto a 12 mesi fa, soprattutto grazie alle cessioni dolorosissime ma necessarie di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku e con l'abbassamento del tetto ingaggi della rosa. In questo momento ai piani alti non vi ì la stessa esigenza di un anno fa, ma per sbloccare il mercato in entrata inevitabilmente qualche pezzo dovrà dire addio.

E' nota la situazione di Stefan de Vrij, in scadenza di contratto nel 2023 e tra i principali indiziati a lasciare. L'olandese però potrebbe non essere solo, visto che in avanti le grandi manovre dell'Inter pensate da Marotta e Ausilio potrebbero prevedere una maxi cessione. E chi se non Lautaro Martinez che tra i calciatori della formazione nerazzurra, oltre ad avere più mercato rispetto ai compagni, può garantire anche l'entrata più onerosa?

A tal proposito questa mattina sulle pagine di Tuttosport si è parlato di un possibile assalto del Tottenham nei suoi confronti. Conte e Paratici starebbero spingendo per avere un nuovo attaccante da affiancare ad Harry Kane, così da poter riproporre a Londra il tradizionale 3-5-2 del tecnico leccese con due attaccanti veri, anche se a quel punto diverrebbe difficile trovare una collocazione per due esterni molto offensivi come Son e Kulusevski.

Come riferito dal quotidiano torinese, gli Spurs - che un anno fa si videro respingere una proposta da 70 milioni di euro per l'argentino - rialzando di una decina di milioni potrebbero tentare i dirigenti dell'Inter. Qualora Lautaro Martinez venisse sacrificato, spalancherebbe le porte all'arrivo del connazionale Paulo Dybala ad Appiano Gentile. Marotta sta già lavorando con gli agenti della Joya per trovare i giusti incastri economici e portare in maglia nerazzurra il numero 10 della Juventus.