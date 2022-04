Mercato – Inter, apertura del Torino su Bremer: Juric chiede Dimarco

Il centrale brasiliano è il vero grande obiettivo per la difesa nerazzurra

Sono schizzate nuovamente in alto le quotazioni dell'Inter sul mercato per Gleison Bremer. Il club nerazzurro sembra ad essere ora in pole quantomeno in Italia, rispetto ad altre concorrenti come Milan, Juventus e Napoli. Il centrale brasiliano in questa stagione con Juric in panchina ha fatto registrare il definitivo salto di qualità, consacrandosi fino a questo momento come uno dei migliori difensori della Serie A.