Juventus-Inter, Pirlo: “Loro con Hakimi e Lukaku in più, dovremo stare attenti. Buffon e Kulusevski titolari”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha presentato ai microfoni di Juventus Tv la partita in programma domani sera contro l’Inter all’Allianz Stadium.

Ecco le sue parole: “Dovremo giocare come nelle ultime partite. È il secondo round di una grande sfida che ci darà la possibilità di andare in finale ed è un obiettivo che dobbiamo centrare a tutti i costi quindi sarà una partita dura e difficile, una battaglia. Però dobbiamo affrontarla al meglio. Bisognerà partire alla pari, dallo 0-0, perché non possiamo rimanere alla vittoria dell’andata, si è azzerato tutto ed è come se fosse una finale. L’atteggiamento da squadra aggressiva, dobbiamo essere concentrati. L’obiettivo è troppo grande per lasciarcelo scappare”.

Sull’Inter: “Parliamo di una squadra molto organizzata, conosciamo bene anche l’allenatore. Sappiamo che hanno giocatori molto forti e hanno recuperato Lukaku e Hakimi che sono fondamentali per il loro gioco. Hanno caratteristiche che conosciamo e dovremo essere attenti”.

Le scelte di formazione: “Tornerà Gigi in porta e poi anche Kulusevski giocherà dal primo minuto”.

