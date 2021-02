Juventus-Inter, le probabili formazioni: torna la LuLa. Due ballottaggi per Conte

Cresce l’attesa per Juventus-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma domani sera all’Allianz Stadium. Conte e Pirlo sono chiamati a sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

In casa nerazzurra, per nove undicesimi la formazione è fatta. Solo due ballottaggi per Conte: Gagliardini sembra essere favorito a centrocampo per una maglia da titolare su Eriksen e Sensi, mentre sull’out di sinistra Perisic e Darmian sfidano Young.

Davanti a capitan Handanovic toccherà al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni vedersela con Cristiano Ronaldo. In avanti torna la LuLa, confermati a centrocampo Hakimi, Barella e Brozovic.

Pirlo ha annunciato alla vigilia la titolarità di Buffon e Kulusevski, mentre Arthur e Morata restano in forte dubbio. In difesa possibile panchina sia per Bonucci che per Chiellini.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, De Ligt, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro.

