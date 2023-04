Juventus-Inter, le probabili formazioni: poco turnover per Inzaghi

L’Inter non ha molto tempo per digerire la sconfitta contro la Fiorentina e deve subito riscattarsi nella semifinale di andata di Coppa Italia. Contro la Juventus, a Torino, Inzaghi deve necessariamente trovare un risultato positivo. Per questo motivo, il tecnico non dovrebbe effettuare un turnover troppo massiccio.

Lo riporta anche l’edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo la quale potrebbero esserci alcuni cambi, come ad esempio il ritorno di Handanovic in porta o l’impiego di Asllani a centrocampo, viste anche le deludenti prestazioni di Brozovic.

Per il resto, l’Inter dovrebbe presentarsi con la formazione titolare. A sinistra giocherà Gosens, sebbene Dimarco dovrebbe tornare tra i convocati. In attacco, Lautaro Martinez è pronto a riprendersi il posto da titolare, al fianco di Lukaku.