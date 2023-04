Gds – Brozovic, il momento no è nei numeri: se c’è lui l’Inter perde

In realtà, a voler essere cattivi, i numeri potrebbero essere anche peggiori di quella raccontati dalla Rosea: dal suo ritorno da titolare nel 2023, contro l’Udinese, quest’ultima è l’unica gara con Brozovic in campo dal 1′ che l’Inter non ha perso. Lo score negativo, allora, salirebbe a 6 sconfitte su 7 partite da titolare.

La coincidenza statistica fa sorridere, ma racconta anche il momento totalmente negativo di Brozovic. In ogni caso, una stagione così non si vedeva da prima della svolta avuta con Spalletti. Un’eternità fa. Negli ultimi anni il croato è sempre stato tra i pilastri della squadra.

Cosa è successo? I problemi fisici non hanno di certo aiutato e alcuni atteggiamenti avuti fuori dal campo hanno incrinato il rapporto con l’ambiente. Così come, probabilmente, hanno avuto un impatto anche le voci di mercato. Ora come ora, il futuro di Brozovic sembra lontano da Milano. E le prestazioni lo confermano.