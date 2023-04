Visto il rendimento attuale, sarebbe abbastanza sorprendente vedere ancora Inzaghi sulla panchina dell’Inter nella prossima stagione. Il tecnico, però, ha ancora del tempo per salvare la stagione attuale, sebbene ci sia ormai pochissimo margine di errore.

Inzaghi, in ogni caso, ha dato prova in passato di saper stupire anche i più scettici, vedasi il percorso in Champions League. Tuttavia, va al più presto trovata una medicina per la discontinuità cronica dell’Inter in questa stagione. Un’impresa tutt’altro che semplice.