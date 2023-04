Moratti duro: “Inzaghi è un problema. Lukaku non c’è fisicamente”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto stamattina nel programma “Radio Sport Anch’io”, in onda su Radio 1. Inevitabili le domande su Inzaghi e sul futuro della panchina nerazzurra, ma anche una riflessione sulla condizione di Lukaku.

Ecco le sue parole:

INZAGHI – “Certamente Inzaghi rappresenta un problema, perché è comunque lui l’allenatore ed è lui che ha la responsabilità della squadra. Purtroppo i risultati non gli danno ragione. Ciò che mi è dispiaciuto contro la Fiorentina, oltre al risultato, è che c’è stata una notevole mancanza di grinta oltre al risultato che mi ha dato fastidio. Sembrava una partita amichevole bellissima, ma non c’era la voglia di vincere a tutti i costi. È importante che l’Inter faccia punti per andare in Champions l’anno prossimo. Eì un obiettivo decisivo per l’Inter”.

CONTE – “Come traghettatore non lo so Ha dimostrato di essere bravo, non posso dire il contrario. Senza dubbio garantirebbe una vittoria”.

LUKAKU – “Non è ancora in forma. Non ha perso le sue qualità, ma in questo momento fisicamente non regge”.

SOSTITUTO INZAGHI – “Ho cambiato troppi allenatori per essere preso come esempio. Ci sono tre partite difficili, la squadra non deve rimanere concentrata e non deve subire uno shock. Di certo, c’è bisogno di una una sveglia. All’Inter c’è un presidente e tanti dirigenti che troveranno una soluzione”.